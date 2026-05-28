Шаман попал под угрозу судебных исков из-за «поющих иноагентов» в клипе
Певец Шаман (Ярослав Дронов) может столкнуться с судебными исками из-за использования сгенерированных нейросетью изображений в новом клипе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин.
По словам юриста, изображение человека, позволяющее его безошибочно идентифицировать, является персональными данными. Гражданский кодекс РФ разрешает обнародование фото или видео гражданина только с его согласия. Если человек узнает о нарушении, он может потребовать удалить изображение и запретить его дальнейшее распространение.
В случае использования образов иноагентов или других лиц без разрешения, пострадавшие вправе обратиться к статье 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и репутации. Распространение порочащих сведений, даже через художественные образы, чревато административной и уголовной ответственностью за оскорбление и клевету.
Кроме того, возможны претензии от правообладателей исходных фотографий и требования о взыскании компенсации за доход, полученный исполнителем от просмотров и прослушиваний клипа, добавил Герасин.
Между тем композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с НСН посоветовал Шаману петь о любви, а не иноагентах.
