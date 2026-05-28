Шаман попал под угрозу судебных исков из-за «поющих иноагентов» в клипе

Певец Шаман (Ярослав Дронов) может столкнуться с судебными исками из-за использования сгенерированных нейросетью изображений в новом клипе. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин.

По словам юриста, изображение человека, позволяющее его безошибочно идентифицировать, является персональными данными. Гражданский кодекс РФ разрешает обнародование фото или видео гражданина только с его согласия. Если человек узнает о нарушении, он может потребовать удалить изображение и запретить его дальнейшее распространение.