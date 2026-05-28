В Гагаузии заявили, что Молдова не прошла испытания на демократичность

Молдова не прошла испытания на демократичность, а у власти находятся еврокураторы. Об этом РЕН ТВ заявил и.о. главы Исполкома Гагаузии Илья Узун.

Политик прокомментировал решение апелляционной палаты Кишинева оставить в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. По его словам, это говорит о том, что Молдова себе не принадлежит.

Узун подчеркнул, что на протяжении года к Гуцул никого не пускают. В дальнейшем Гагаузия намерена использовать все законные методы для защиты своего башкана (политического лидера автономии).

Плевок в демократию: Что ждет Гагаузию после семилетнего приговора Гуцул

«Мы знаем, что Евгения ни в чем не виновата. И те кураторы, кто организовал переворот в Гагаузской автономии, будут отвечать в рамках закона», — заключил и.о. главы Исполкома.

В четверг, 28 мая, суд оставил в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан. Они были осуждены в 2025 году по делу о финансировании партии «Шор», которая был признана в Молдавии неконституционной. Гуцул назначили семь лет лишения свободы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
