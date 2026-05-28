В Гагаузии заявили, что Молдова не прошла испытания на демократичность

Молдова не прошла испытания на демократичность, а у власти находятся еврокураторы. Об этом РЕН ТВ заявил и.о. главы Исполкома Гагаузии Илья Узун.

Политик прокомментировал решение апелляционной палаты Кишинева оставить в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. По его словам, это говорит о том, что Молдова себе не принадлежит.

Узун подчеркнул, что на протяжении года к Гуцул никого не пускают. В дальнейшем Гагаузия намерена использовать все законные методы для защиты своего башкана (политического лидера автономии).