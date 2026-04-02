Трамп пошутил о семейных отношениях Макрона с супругой

Американский лидер Дональд Трамп иронично прокомментировал личные отношения президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит, сообщают «Известия».

Макрон резко отошел от супруги перед выходом из самолета в Индии

Глава США указал, что жена обращается с французским лидером «крайне скверно». По словам Трампа, Макрон всё еще восстанавливается после удара в челюсть.

Ранее Макрон объяснил «пощечину» жены перед выходом из самолёта во Вьетнаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael
