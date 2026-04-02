Трамп пошутил о семейных отношениях Макрона с супругой
2 апреля 202606:31
Американский лидер Дональд Трамп иронично прокомментировал личные отношения президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит, сообщают «Известия».
Глава США указал, что жена обращается с французским лидером «крайне скверно». По словам Трампа, Макрон всё еще восстанавливается после удара в челюсть.
Ранее Макрон объяснил «пощечину» жены перед выходом из самолёта во Вьетнаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
