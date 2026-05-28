Он подчеркнул, что формальный подход приведет к тому, что оценки будут завышаться, чтобы рейтинг школы от них не страдал.

«Наше руководство решило, что это будет хорошо воспринято пожилым населением, и что надо с ним в это поиграть. И немножко припугнуть ту часть школьников, которые будут вести себя не так, как директору или учителям хочется. Но я уверен, что этих отрицательных оценок будет одна или две на город, потому что школы будут соревноваться, получать гранты, директора будут получать похвалы за то, что у них в учреждении все с примерным поведением. Только у учителей это будет время отбирать, так как отчетность будет расти», — отметил Луховицкий.

По мнению учителя, в качестве наиболее действенной меры воздействия на школьников может быть вопрос зачисления в вуз: запрет на прием при плохих оценках и дополнительные баллы при хороших. Однако Луховицкий подчеркнул, что сами учебные заведения такой подход не порадует.

Ранее учитель Дмитрий Казаков в разговоре с НСН отмечал, что оценки за поведение не улучшат ситуацию с хулиганством в школах, однако могут добавить проблем как учителям, так и учащимся.

