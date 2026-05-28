Учитель усомнился в методике выставления оценок за поведение
Оценки за поведение будут отнимать время у учителей, и их выставление будет проводиться максимально формально, рассказал НСН Всеволод Луховицкий.
Серьезный и объективный подход к выставлению оценок за поведение будет отнимать колоссальное количество времени у педколлектива, а формальный подход не будет иметь смысла, так как во главе угла встанет рейтинг школ, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Оценки за поведение в школе будет выставлять не один учитель, а коллектив педагогов, рассказала ранее эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева РИА Новости. В оценивании будут участвовать советники директора по воспитанию, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-предметники. Луховицкий подчеркнул, что при такой системе для каждого ученика потребуется отдельный педсовет.
«Если идти строго по сказанному, то будет собираться педсовет по каждому ребенку. Чтобы это было объективно и серьезно, каждый учитель должен будет высказаться, это займет не меньше 2-3 минут. Каждого ребенка в среднем учат 15 разных людей. Если в классе в среднем 30 человек, посчитайте, сколько времени уйдет на выставление оценок. Это если еще не будет дискуссий, а мы предполагаем, что такие дискуссии могут быть, так как у учителей разное отношение может быть, разное понимание. Если понимать это буквально, это значит, что у учителей сейчас очень много свободного времени, его некуда девать, и поэтому надо хотя бы один день в четверти, а лучше два, потратить на обсуждение этого животрепещущего вопроса. Понятно, что ничего этого не будет. Как любое формальное, официальное дело, это будет делаться максимально быстро и просто. В электронном журнале будет соответствующая графа, там учителю будут предлагать нажать на соответствующие значения. Каждый учитель будет радостно нажимать, и на этом все дело закончится. Поскольку это электронный журнал, может быть, потом эти оценки будут суммироваться и делиться на количество голосовавших», — объяснил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что формальный подход приведет к тому, что оценки будут завышаться, чтобы рейтинг школы от них не страдал.
«Наше руководство решило, что это будет хорошо воспринято пожилым населением, и что надо с ним в это поиграть. И немножко припугнуть ту часть школьников, которые будут вести себя не так, как директору или учителям хочется. Но я уверен, что этих отрицательных оценок будет одна или две на город, потому что школы будут соревноваться, получать гранты, директора будут получать похвалы за то, что у них в учреждении все с примерным поведением. Только у учителей это будет время отбирать, так как отчетность будет расти», — отметил Луховицкий.
По мнению учителя, в качестве наиболее действенной меры воздействия на школьников может быть вопрос зачисления в вуз: запрет на прием при плохих оценках и дополнительные баллы при хороших. Однако Луховицкий подчеркнул, что сами учебные заведения такой подход не порадует.
Ранее учитель Дмитрий Казаков в разговоре с НСН отмечал, что оценки за поведение не улучшат ситуацию с хулиганством в школах, однако могут добавить проблем как учителям, так и учащимся.
