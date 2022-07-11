«Остался осадочек»: Лиз Трасс предрекли поражение в борьбе за пост премьера Великобритании

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. При этом некоторые называют самым подходящим кандидатом главу Минобороны Бена Уолеса. Елена Ананьева отметила, что у Трасс практически нет шансов.

«Дело в том, что Бен Уолес решил свою кандидатуру не выставлять, во всяком случае на сегодняшний день сведения таковы. Накануне отставки Джонсона Консервативная партия опубликовала рейтинги своих видных деятелей: Бен Уолес занимал первое место, а Лиз Трасс была на четвертом. Вообще, у нее довольно большой отрицательный рейтинг, минус 27. Консерваторам, конечно, придется подумать, кого избирать на пост лидера партии. Консерваторы, во всяком случае то крыло, которое поддерживает брексит (выход Великобритании из ЕС – ред. НСН), выступают за то, чтобы лидером партии не стал человек, выступающий против брексита. А в 2016 году Лиз Трасс высказывалась за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Она свое мнение изменила, но, как говорится, осадчик остался», - сказала Ананьева.

Также она отметила, что с назначением нового премьер-министра Великобритании для России ничего не изменится. По словам Ананьевой, антироссийская направленность во внешней политике Британии и поддержка киевского режима останется в любом случае.