«Остался осадочек»: Лиз Трасс предрекли поражение в борьбе за пост премьера Великобритании
У Трасс большой отрицательный рейтинг, при этом консерваторы помнят ее намерение оставить Британию в ЕС, отметила в эфире НСН профессор РАН Елена Ананьева.
Глава британского МИД Лиз Трасс не станет премьер-министром Соединенного Королевства, так как раньше она выступала за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе, а консерваторы не хотят такого лидера партии, заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава британского МИД Лиз Трасс заявила о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. При этом некоторые называют самым подходящим кандидатом главу Минобороны Бена Уолеса. Елена Ананьева отметила, что у Трасс практически нет шансов.
«Дело в том, что Бен Уолес решил свою кандидатуру не выставлять, во всяком случае на сегодняшний день сведения таковы. Накануне отставки Джонсона Консервативная партия опубликовала рейтинги своих видных деятелей: Бен Уолес занимал первое место, а Лиз Трасс была на четвертом. Вообще, у нее довольно большой отрицательный рейтинг, минус 27. Консерваторам, конечно, придется подумать, кого избирать на пост лидера партии. Консерваторы, во всяком случае то крыло, которое поддерживает брексит (выход Великобритании из ЕС – ред. НСН), выступают за то, чтобы лидером партии не стал человек, выступающий против брексита. А в 2016 году Лиз Трасс высказывалась за то, чтобы Британия осталась в ЕС. Она свое мнение изменила, но, как говорится, осадчик остался», - сказала Ананьева.
Также она отметила, что с назначением нового премьер-министра Великобритании для России ничего не изменится. По словам Ананьевой, антироссийская направленность во внешней политике Британии и поддержка киевского режима останется в любом случае.
«Антироссийская направленность во внешней политике Британии останется при любом раскладе и поддержка киевского режима тоже. На сегодняшний день внутриполитическая и внутриэкономическая ситуация в Британии очень серьезная. Соответственно, нужно будет решать, прежде всего, эти проблемы. Но ее внешнеполитическая направленность точно останется», - резюмировала Ананьева.
Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отмечал, что отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ничего не изменит в отношениях страны с Россией. По его словам, Соединенное Королевство будет и дальше пытаться сдерживать российское государство.
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