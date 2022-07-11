Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии и пост премьер-министра страны, сообщает Telegraph.

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Дипломат заявили, что будет бороться на выборах «как консерватор и править как консерватор», а в случае избрания начнет «снижать налоги с первого дня».

Как отметила Трасс, Великобритания сталкивается со значительными вызовами на фоне глобального экономического кризиса, а также с серьезнейшими вызовами за границей, исходящими от «России и все более решительного Китая».

7 июля премьер Борис Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.

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ТЕГИ:Борис ДжонсонВеликобритания
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