Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии и пост премьер-министра страны, сообщает Telegraph.
Дипломат заявили, что будет бороться на выборах «как консерватор и править как консерватор», а в случае избрания начнет «снижать налоги с первого дня».
Как отметила Трасс, Великобритания сталкивается со значительными вызовами на фоне глобального экономического кризиса, а также с серьезнейшими вызовами за границей, исходящими от «России и все более решительного Китая».
7 июля премьер Борис Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.
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