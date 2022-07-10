На Украине встревожены отставкой Джонсона
Власти Украины встревожены отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает Daily Mail со ссылкой на украинского политического деятеля Инну Совсун.
«На Украине люди очень обеспокоены. Я понимаю, что есть разные оценки деятельности Бориса Джонсона, <…> но мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. <…> В этом смысле Джонсон, безусловно, был большим другом», — сказала она.
По словам эксперта, в Киеве есть большие сомнения насчет того, продолжит ли Лондон курс прежнего главы правительства.
Напомним, 7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что уходит в отставку. До этого в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.
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