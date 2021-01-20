Конец на трагической ноте: Чем запомнится эпоха «трампизма»
Дональд Трамп - уникальный для США пример несистемного политика во главе государства, но итоги его президента омрачили пандемия и кризис, заявил в эфире НСН американист Юрий Рогулев.
Президент США Дональд Трамп произнес «прощальную речь» в должности главы государства. По его словам, Америка обязана ему отсутствием новых войн и восстановлением мирового лидерства . Он добавил, что он находится только в начале своего политического пути.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, что Трамп стал причиной появления нового понятия в американской политике.
«Трамп прежде всего отличался от своих предшественников "трампизмом", другого такого больше нет. Трамп не политик, он не государственный деятель, не занимал государственных постов. Пришел человек со стороны, этим он и запомнится. Он такой несистемный кандидат. Это его основное отличие. И именно у него, а не у Республиканской партии, большое количество сторонников. Трампизм – явление, связанное с его фигурой, а не с политикой какой-то партии. Он является родоначальником течения, которое получило его имя», - рассказал он.
Говоря о заслугах Трампа на посту президента США, собеседник НСН обратил внимание на то, что из-за масштабной пандемии коронавируса и сопутствующего ей экономического кризиса в стране очень сложно давать однозначную оценку его действиям.
«Трамп заканчивает президентство при трагических обстоятельствах. Там разразилась колоссальная эпидемия, которая еще не закончилась, и кризис экономический. Это все заслоняет в представлении американцев все остальные детали. Поэтому, я думаю, будут вспоминать не столько Трампа, сколько все эти тяжелые времена. Теперь уже все представления, можно ли было предотвратить эти события, будут весьма субъективны. Но Трамп выступал все же больше за спасение экономики, чем за борьбу с коронавирусом. Американцы и разделились: кто за ограничения и санитарные меры, а кто против этого, но за сохранение экономической жизни. Так они и голосовали», - добавил он.
Рогулев выразил убеждение, что импичмент Трампу не светит, так как за это должны будут проголосовать не только демократы, но и его политические соратники.
«Импичмент будет продолжаться и дальше, этот процесс растянется на февраль и на март. Чем он закончится, мы не знаем, но можем предполагать, что импичмент Трампу объявлен не будет. Тут еще будет многое зависеть от того, как сами республиканцы будут к нему относиться. Я думаю, они еще сами не решили, сохранять ли с ним контакты и поддержку или отказаться от него. Для импичмента нужно две трети проголосовавших, так что части республиканцев тоже нужно будет импичмент поддержать», - объяснил эксперт.
В своей прощальной речи Трамп подчеркнул, что для США важна уверенность в собственном «национальном величии», и заключил, что будет «молиться за успех новой администрации Джо Байдена» ради процветания страны. Он добавил, что на своем посту сделал «все и даже больше».
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