Конец на трагической ноте: Чем запомнится эпоха «трампизма»

Президент США Дональд Трамп произнес «прощальную речь» в должности главы государства. По его словам, Америка обязана ему отсутствием новых войн и восстановлением мирового лидерства . Он добавил, что он находится только в начале своего политического пути.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, что Трамп стал причиной появления нового понятия в американской политике.

«Трамп прежде всего отличался от своих предшественников "трампизмом", другого такого больше нет. Трамп не политик, он не государственный деятель, не занимал государственных постов. Пришел человек со стороны, этим он и запомнится. Он такой несистемный кандидат. Это его основное отличие. И именно у него, а не у Республиканской партии, большое количество сторонников. Трампизм – явление, связанное с его фигурой, а не с политикой какой-то партии. Он является родоначальником течения, которое получило его имя», - рассказал он.