Кто, если не Байден? Названы возможные преемники Трампа
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ в эфире НСН рассказал, что импичмент действующего президента США зависит от степени его поддержки Республиканской партией.
Сенат не вынесет вердикт по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу до истечения срока его полномочий 20 января, стало известно из письменного заявления лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.
По его словам, нет шансов на «честный и серьезный» процесс в оставшиеся семь дней полномочий Трампа. Политик сослался на «правила, процедуры и прецеденты сената».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что процесс импичмента может затянуться надолго.
«Я так понимаю, что там будет еще много всяких политических маневров. Раз одна палата проголосовала, то вторая хочешь-не хочешь, а должна будет завершать этот процесс. Я думаю, это растянется на несколько месяцев. Республиканцы до сих пор не решили, что им лучше – отказаться от Трампа или до сих пор его продолжать поддерживать, что он им приносит – больше пользы или больше вреда. От этого зависит и будущее Трампа. Ему Республиканская партия была во время выборов очень нужна, но нужен ли будет он Республиканской партии – это вопрос открытый», - отметил Рогулев.
Американист рассказал, что демократы пытаются «утопить» Трампа, опасаясь его повторного появления на следующих президентских выборах.
«Само избрание Трампа в 2016 году отражало кризис обеих партий. С одной стороны, была Хиллари Клинтон, которую ненавидела половина Америки, вдобавок больше 40% доверия завоевал Берни Сандерс – левый социалист. Поэтому кто там будет выдвигаться, это большой вопрос. Они скребли-скребли по сусекам, с трудом наскребли 78-летнего Джо Байдена. Понятно, что это неперспективный кандидат. Но кто кроме него? Пока не просматривается. У республиканцев тоже нет ярких претендентов. Они пытались воспитать своего "Обаму" Марко Рубио, сенатора от Флориды, но он пролетел "под фанфары" и полностью провалился. Из-за этого Трамп и выскочил, хотя он вообще не имел к партии никакого отношения, человек полностью со стороны, не политик и не государственный деятель. И в этой мутной водичке, которая сейчас будет, в 2024 году Трамп может опять всплыть, поэтому демократы и хотят его "утопить", чтобы не всплывал. Скорее всего, против Трампа начнутся и другие судебные иски, будут попытки его засудить по уголовным и другим преступлениям», - добавил он.
Собеседник НСН рассказал, что у Демократической партии есть предпосылки сделать акцент на кандидатуре Камалы Харрис, но ее авторитет будет зависеть от предстоящих шагов новой власти в тяжелых социальных и политических условиях.
«Демократы рассчитывают на Камалу Харрис, нового вице-президента. Но в ходе предвыборной кампании она ничего не показала, у нее была минимальная поддержка, ей пришлось снять свою кандидатуру. Потом ее пригласил Байден, но как она себя покажет, еще вилами на воде писано. Хотя пока она наиболее реальный кандидат от демократов, если все пройдет успешно. А если вся эта администрация провалится, и они ничего не смогут сделать, ей тоже нелегко будет. Она на себя помимо карьерного взлета берет еще и огромную ответственность – за ликвидацию кризиса и эпидемии, это все на ней будет. Если демократы справятся со всем этим за три года – тогда у нее шансы есть. Если не справятся, то ее шансы резко сократятся», - считает Рогулев.
Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Голосование еще не завершено, однако голосов законодателей уже достаточно, чтобы поддержать обвинение. Документ поддержали не только члены Демократической партии, которые составляют большинство в Конгрессе. За резолюцию проголосовало не менее 10 однопартийцев действующего президента.
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