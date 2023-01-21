Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо в Белый дом

Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин направил координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби письмо с единственным вопросом. Текст письма обнародовала пресс-служба второй компании бизнесмена «Конкорд».

Пригожин назвал американцев коллегами после признания ЧВК «Вагнер» преступной организацией

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?»»— поинтересовался Пригожин.

Ранее Вашингтон квалифицировал «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, по данным американских властей, действия компании представляют «трансконтинентальную угрозу». Минфин США намерен ввести дополнительные санкции против ЧВК, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СШАБелый ДомЧВКЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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