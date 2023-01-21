Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо в Белый дом

«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?»»— поинтересовался Пригожин.

Ранее Вашингтон квалифицировал «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, по данным американских властей, действия компании представляют «трансконтинентальную угрозу». Минфин США намерен ввести дополнительные санкции против ЧВК, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

