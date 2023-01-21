Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо в Белый дом
Российский бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин направил координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джону Кирби письмо с единственным вопросом. Текст письма обнародовала пресс-служба второй компании бизнесмена «Конкорд».
«Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?»»— поинтересовался Пригожин.
Ранее Вашингтон квалифицировал «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, по данным американских властей, действия компании представляют «трансконтинентальную угрозу». Минфин США намерен ввести дополнительные санкции против ЧВК, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 014 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 586 / сут.
- МИД РФ пригрозил ответными мерами после блокировки счетов RT France
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо в Белый дом
- В Роскомандзоре подтвердили ограничение передачи платежной информации в Telegram
- «Исторические» колебания. Поставки танков Leopard Киеву вызывают мировые споры
- Медведев назвал конфликт на Украине «новой Отечественной» войной
- Анкара назвала визит министра обороны Швеции в Турцию бессмысленным
- Российский дипломат объяснил отказ ФРГ от поставок Leopard «чувством исторической вины»
- В России госпитализировали 834 человека с коронавирусом за сутки
- Пользователи назвали страх Зеленского перед Путиным
- Сбербанк установил первые банкоматы в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru