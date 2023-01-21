Пригожин назвал американцев коллегами после признания ЧВК «Вагнер» преступной организацией

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на решение США признать ЧВК транснациональной преступной организацией. Слова Пригожина приводит его пресс-служба в Telegram.

В США назвали ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией

Как отметил основатель ЧВК, теперь «Вагнер» и американцы — коллеги.

«Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», — подчеркнул Пригожин.

Ранее Вашингтон квалифицировал «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, по данным американских властей, действия компании представляют «трансконтинентальную угрозу». Минфин США намерен ввести дополнительные санкции против ЧВК.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры