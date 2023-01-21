Пригожин назвал американцев коллегами после признания ЧВК «Вагнер» преступной организацией
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на решение США признать ЧВК транснациональной преступной организацией. Слова Пригожина приводит его пресс-служба в Telegram.
Как отметил основатель ЧВК, теперь «Вагнер» и американцы — коллеги.
«Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», — подчеркнул Пригожин.
Ранее Вашингтон квалифицировал «Вагнер» как транснациональную преступную организацию, по данным американских властей, действия компании представляют «трансконтинентальную угрозу». Минфин США намерен ввести дополнительные санкции против ЧВК.
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