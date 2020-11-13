«Молодость и горячность». В России объяснили, почему не ответили на сбитый Ми-24

Он подчеркнул, что Россия прикладывает массу сил, чтобы сохранить мир в регионе.

«И тут любое неосторожное заявление может нарушить хрупкий мир в таком сложном регионе, как Карабах. Здесь есть особенности деловой этики, но нужно понимать особенности национальные, и так далее. Конечно, высказывание посла было не совсем корректным. Я понимаю, что это исторические традиции, за жизнь Грибоедова тоже рассчитывались алмазом «Шах». Но любые компенсации не смогут заменить жизнь наших военнослужащих. Здесь вопрос очень тонкий и хрупкий, я понимаю, что там горячая обстановка и очень жесткая, но не нужно голову терять», - считает дипломат.

Он напомнил, что российская дипломатическая школа старается решать конфликты мирным путем, стремится не доводить конфликты до крайности, поэтому МИД деликатно отреагировал.

«Я не думаю, что стоит осуждать российский МИД за такую более мягкую позицию. Опять же, не забывайте, что эти страны и народы не являются далекими для России государствами и народами», - напомнил он.

Сурма не видит возможности для развития дипломатического скандала вокруг этой ситуации, российский МИД уже ответил на это заявление. «Высказывание посла отражает некую позицию элит Азербайджана по этой проблеме», - отметил он, заявив, что и в Армении тоже много провокаций.