«Молодость и горячность». В России объяснили, почему не ответили на сбитый Ми-24
Профессор Дипакадемии МИД РФ и депутат Госдумы оценили в эфире НСН слова посла Азербайджана о сбитом российском вертолете.
Посол Азербайджана в России Полада Бюльбюль заявил в четверг в интервью РИА Новости, что уничтожение российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией является случайностью. Гибель российских летчиков посол прокомментировал словами «на войне как на войне – всякое может быть».
Ранее МИД РФ позитивно оценил факт признания вины Азербайджаном за сбитый Ми-24. «Позитивная» оценка российским внешнеполитическим ведомством действий Баку вызвала резкую критику и непонимание в соцсетях.
Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма рассказал НСН, чем обусловлено беспрецедентное миролюбие Москвы.
«Ошибаются все. С точки зрения этики – посол Азербайджана пытался защитить своих военнослужащих, сославшись на молодость и горячность», - сказал Сурма.
Он подчеркнул, что Россия прикладывает массу сил, чтобы сохранить мир в регионе.
«И тут любое неосторожное заявление может нарушить хрупкий мир в таком сложном регионе, как Карабах. Здесь есть особенности деловой этики, но нужно понимать особенности национальные, и так далее. Конечно, высказывание посла было не совсем корректным. Я понимаю, что это исторические традиции, за жизнь Грибоедова тоже рассчитывались алмазом «Шах». Но любые компенсации не смогут заменить жизнь наших военнослужащих. Здесь вопрос очень тонкий и хрупкий, я понимаю, что там горячая обстановка и очень жесткая, но не нужно голову терять», - считает дипломат.
Он напомнил, что российская дипломатическая школа старается решать конфликты мирным путем, стремится не доводить конфликты до крайности, поэтому МИД деликатно отреагировал.
«Я не думаю, что стоит осуждать российский МИД за такую более мягкую позицию. Опять же, не забывайте, что эти страны и народы не являются далекими для России государствами и народами», - напомнил он.
Сурма не видит возможности для развития дипломатического скандала вокруг этой ситуации, российский МИД уже ответил на это заявление. «Высказывание посла отражает некую позицию элит Азербайджана по этой проблеме», - отметил он, заявив, что и в Армении тоже много провокаций.
«Если правительство Азербайджана сделает правильные выводы, то я думаю, что Россия не станет развивать этот конфликт, потому что ситуация и так накалена, любая некорректная фраза может привести к серьезным последствиям», - предупредил Сурма.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь в эфире НСН призвала посла Азербайджана «быть аккуратнее со словами».
«А все свои позиции надо согласовывать с официальными позициями правительства, особенно, в этом конфликте. Высказывать такие вещи вслух неправильно, даже если ты так думаешь», - считает она.
В пятницу же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему Россия приняла извинения Баку за сбитый в небе над Арменией российский вертолет Ми-24. По его словам, это связано с тем, что от президента Азербайджана Ильхама Алиева последовала моментальная реакция на инцидент, а также заявленная о готовности Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных.
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