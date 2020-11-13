Песков объяснил, почему Россия приняла извинения Азербайджана за сбитый вертолет Ми-24

По его словам, это связано с тем, что от президента Азербайджана последовала моментальная реакция на инцидент, а также заявленная о готовности Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных.

Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия добавил, что это трагедия, в которой погибли двое российских военных.

Инцидент произошёл 9 ноября, вертолет Ми-24 был сбит на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы. Погибли два члена экипажа, один военнослужащий был ранен.

Между тем, в Москве и Баку раскритиковали милитаристское заявление азербайджанского посла Полада Бюльбюль об уничтожении российского вертолета.

