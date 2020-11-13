«Сокрушительный удар!» Слова посла Азербайджана о Ми-24 ошеломили МИД РФ

Посол Азербайджана в России Полада Бюльбюль заявил в интервью РИА Новости, что уничтожение российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией является случайностью. Гибель российских летчиков посол прокомментировал словами «на войне как на войне – всякое может быть».

В МИД России были ошеломлены высказыванием азербайджанского дипломата. В российском внешнеполитическом ведомстве фразу Бюльбюля назвали большой ошибкой и заверили, что если бы Москва руководствовалась принципами дипломата, то нанесла бы Азербайджану ответный «сокрушительный удар», однако вместо этого приняла извинения.

В Баку также не оценили милитаристское высказывание своего дипломата. Так, замглавы администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев выступил с критикой выступления дипломата. Он заявил, что высказываться таким образом неприемлимо и призвал дипломатов Азербайджана в других странах отказаться от выражений, которые не соответствуют официальной позиции Баку.

Напомним, что ранее МИД РФ позитивно оценил факт признания вины Азербайджаном за сбитый Ми-24. «Позитивная» оценка российским внешнеполитическим ведомством действий Баку вызвала резкую критику и непонимание в соцсетях.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал в эфире НСН, как правильно стоит расценивать заявления дипломатов по сбитому Ми-24.

«Внешняя политика редко учитывает мнения отдельных граждан. Она учитывает мнение государства в целом и его интересы геополитического характера. Дипломатия – это сложная наука. Не бывает такого, чтобы всем все нравилось. Людям обычно не рассказывают подробности урегулирования того или иного инцидента. Как, например, в данном случае с нашим вертолетом. Конфликт в Нагорном Карабахе – это вековая проблема. Алиев, видите, извинился. Такое впечатление, что, возможно, случайно сбили. Но я не утверждаю. Чтобы знать такие подробности, надо быть министром обороны. МИД отреагировал так, как надо. Нужно смотреть не на то, что говорят, а то, что получается в итоге. Дипломаты могут говорить все, что угодно», - подчеркнул он.