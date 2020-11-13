«Сокрушительный удар!» Слова посла Азербайджана о Ми-24 ошеломили МИД РФ
В Москве и Баку раскритиковали милитаристское заявление азербайджанского посла об уничтожении российского вертолета.
Посол Азербайджана в России Полада Бюльбюль заявил в интервью РИА Новости, что уничтожение российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией является случайностью. Гибель российских летчиков посол прокомментировал словами «на войне как на войне – всякое может быть».
В МИД России были ошеломлены высказыванием азербайджанского дипломата. В российском внешнеполитическом ведомстве фразу Бюльбюля назвали большой ошибкой и заверили, что если бы Москва руководствовалась принципами дипломата, то нанесла бы Азербайджану ответный «сокрушительный удар», однако вместо этого приняла извинения.
В Баку также не оценили милитаристское высказывание своего дипломата. Так, замглавы администрации президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев выступил с критикой выступления дипломата. Он заявил, что высказываться таким образом неприемлимо и призвал дипломатов Азербайджана в других странах отказаться от выражений, которые не соответствуют официальной позиции Баку.
Напомним, что ранее МИД РФ позитивно оценил факт признания вины Азербайджаном за сбитый Ми-24. «Позитивная» оценка российским внешнеполитическим ведомством действий Баку вызвала резкую критику и непонимание в соцсетях.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал в эфире НСН, как правильно стоит расценивать заявления дипломатов по сбитому Ми-24.
«Внешняя политика редко учитывает мнения отдельных граждан. Она учитывает мнение государства в целом и его интересы геополитического характера. Дипломатия – это сложная наука. Не бывает такого, чтобы всем все нравилось. Людям обычно не рассказывают подробности урегулирования того или иного инцидента. Как, например, в данном случае с нашим вертолетом. Конфликт в Нагорном Карабахе – это вековая проблема. Алиев, видите, извинился. Такое впечатление, что, возможно, случайно сбили. Но я не утверждаю. Чтобы знать такие подробности, надо быть министром обороны. МИД отреагировал так, как надо. Нужно смотреть не на то, что говорят, а то, что получается в итоге. Дипломаты могут говорить все, что угодно», - подчеркнул он.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в свою очередь заявил в эфире НСН, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.
«Турция показала Азербайджану пример, что российские летательные аппараты можно сбивать, что российских военных можно убивать. После этого надо только вовремя извиниться, и Российская Федерация все простит. Поэтому то же самое произошло с нашим вертолетом. Теперь в две семьи не вернулись мужья, отцы, сыновья. А мы теперь с Турцией будем какие-то центры создавать. Раз там российские миротворцы, помимо Азербайджана и Турции, нас еще теперь будет ненавидеть и Армения. Турция нас ненавидела, ненавидит и будет ненавидеть.... Какой российско-турецкий центр, о чем вы говорите? Два союзника – Турция и Азербайджан – сбивают российские самолеты и вертолеты», - посетовал собеседник НСН.
Российский вертолет МИ-24 сбили на границе Армении и Азербайджана 9 ноября после подписания между странами мирного соглашения. Азербайджан признался, что сбил вертолет по ошибке. Президент Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным пообещал расследовать инцидент и извинился. Теперь искренность официального Баку поставлена под сомнение.
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