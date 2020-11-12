МИД России прокомментировал заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24

Министерство иностранных дел России ответило на заявление посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолёта на армяно-азербайджанской границе.

Ранее посол прокомментировал трагический инцидент фразой «на войне как на войне», добавив, что азербайджанские военные атаковали вертолёт из-за условий военного времени.

«Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным», — сообщили журналистам в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия ожидает скорейшего расследования инцидента с вертолётом и наказания виновных. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что Азербайджан «более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений» в связи с крушением Ми-24.

В понедельник российский вертолёт Ми-24 был сбит ракетой из ПЗРК на территории Армении у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт, принёс свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию российской стороне.

По факту происшествия в Азербайджане возбуждено уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Российские следователи возбудили дело по статье «нарушение правил полётов или подготовки к ним».

