МИД России прокомментировал заявление посла Азербайджана о крушении Ми-24
Министерство иностранных дел России ответило на заявление посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы о крушении российского вертолёта на армяно-азербайджанской границе.
Ранее посол прокомментировал трагический инцидент фразой «на войне как на войне», добавив, что азербайджанские военные атаковали вертолёт из-за условий военного времени.
«Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным», — сообщили журналистам в российском дипломатическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Россия ожидает скорейшего расследования инцидента с вертолётом и наказания виновных. Кроме того, в ведомстве рассчитывают, что Азербайджан «более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений» в связи с крушением Ми-24.
В понедельник российский вертолёт Ми-24 был сбит ракетой из ПЗРК на территории Армении у границы с Нахичеванской автономной республикой. Два члена экипажа погибли, один получил травмы средней тяжести. Азербайджан признал, что случайно сбил российский вертолёт, принёс свои извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию российской стороне.
По факту происшествия в Азербайджане возбуждено уголовное дело по статье «халатное отношение к службе». Российские следователи возбудили дело по статье «нарушение правил полётов или подготовки к ним».
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