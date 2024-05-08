Экс-замминистра обороны Иванова поместили в двухместную камеру после карантина

Экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, перевели по завершении карантина из одиночной в двухместную камеру. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова Дениса Балуева.

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Отмечается, что Мосгорсуд отказался отправить бывшего чиновника под домашний арест

Адвокат Иванова также заявил, что намерен добиться разрешения на посещение своего подзащитного в СИЗО на предстоящей неделе.

Ранее сообщалось, что биографическую страницу Иванова удалили с сайта Минобороны.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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