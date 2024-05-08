Экс-замминистра обороны Иванова поместили в двухместную камеру после карантина
8 мая 202419:25
Экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, перевели по завершении карантина из одиночной в двухместную камеру. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова Дениса Балуева.
Отмечается, что Мосгорсуд отказался отправить бывшего чиновника под домашний арест
Адвокат Иванова также заявил, что намерен добиться разрешения на посещение своего подзащитного в СИЗО на предстоящей неделе.
Ранее сообщалось, что биографическую страницу Иванова удалили с сайта Минобороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru