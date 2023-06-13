«Больше 400 снарядов»: США тайно размещают ядерное оружие в Латвии, Литве и Польше

«Никакое это не тайное размещение, размещается оружие в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, а также в азиатской части Турции. Это американское тактическое ядерное оружие. Не 150 и даже не 200, больше 400 ядерных боезарядов размещено. Помимо этих стран с марта 2004 года размещено ядерное тактическое оружие США действительно тайно в Литве, Латвии, Эстонии и в Польше. Почему тайно? Потому что там действует операция НАТО «Балтийское воздушное патрулирование», в которой принимают участие самолеты двойного назначения, способные нести ядерные боезаряды. Для этого, что логично, развернута инфраструктура НАТО. Это самолеты F16, все пять вариантов, в том числе те, которые собираются поставить на Украину», - рассказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет по плану, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

