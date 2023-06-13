«Больше 400 снарядов»: США тайно размещают ядерное оружие в Латвии, Литве и Польше
Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин заявил НСН, что в этих странах задействованы самолеты США, способные нести ядерные боезаряды.
США тайно размещают ядерное тактическое оружие в Литве, Латвии, Эстонии и Польше в рамках операции НАТО по воздушному патрулированию, заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин в беседе с НСН.
США разместили 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.
«Никакое это не тайное размещение, размещается оружие в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии, а также в азиатской части Турции. Это американское тактическое ядерное оружие. Не 150 и даже не 200, больше 400 ядерных боезарядов размещено. Помимо этих стран с марта 2004 года размещено ядерное тактическое оружие США действительно тайно в Литве, Латвии, Эстонии и в Польше. Почему тайно? Потому что там действует операция НАТО «Балтийское воздушное патрулирование», в которой принимают участие самолеты двойного назначения, способные нести ядерные боезаряды. Для этого, что логично, развернута инфраструктура НАТО. Это самолеты F16, все пять вариантов, в том числе те, которые собираются поставить на Украину», - рассказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идет по плану, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко рассказал, что размещение ядерного оружия было его требованием к России
- Херсонские власти сообщили о 17 погибших после разрушения Каховской ГЭС
- Минобороны России показало видео захвата немецких танков Leopard
- В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»
- Глава АКРА: Около 50 банков могут уйти из России в ближайшие годы
- Евро поднялся выше 90 рублей впервые с конца апреля
- СМИ: США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии
- Рогов заявил о больших потерях ВСУ на двух направлениях
- Мантуров: Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда «Ока»
- В России разработали средство от опьянения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru