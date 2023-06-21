Путин: Развитие ядерной триады России является важнейшей задачей

На встрече с выпускниками военных вузов он указал, что власти продолжат всестороннее совершенствование Вооружённых сил РФ, важнейшей задачей в этом вопросе является развитие ядерной триады.

«Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - подчеркнул российский лидер.

По его словам, в настоящее время осуществляется перевооружение армии на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», практически половина частей и соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс».

Ранее Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

