Путин: Развитие ядерной триады России является важнейшей задачей
Президент РФ Владимир Путин заявил, что безусловным приоритетом является укрепление и развитие российской армии, сообщает ТАСС.
На встрече с выпускниками военных вузов он указал, что власти продолжат всестороннее совершенствование Вооружённых сил РФ, важнейшей задачей в этом вопросе является развитие ядерной триады.
«Важнейшая задача здесь - развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности», - подчеркнул российский лидер.
По его словам, в настоящее время осуществляется перевооружение армии на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард», практически половина частей и соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс».
Ранее Путин заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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