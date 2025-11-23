Орешкин: Россию невозможно сокрушить санкциями
Экономику России невозможно сломать санкционным давлением, поскольку за последние 20 лет она стала значительно более устойчивой. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Отвечая на вопрос, способно ли экономическое давление в виде санкций сокрушить страну, Орешкин ответил, что это исключено именно благодаря высокой устойчивости российской экономики.
Ранее Орешкин заявил, что инфляция в России будет «потихонечку замедляться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
