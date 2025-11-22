Организаторы саммита G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

По изначальной договоренности в эфир должна была выйти только вступительная речь Рамафосы — остальные дискуссии предполагалось проводить в закрытом режиме, без звуковой трансляции для СМИ.

После приветственного слова глава ЮАР приступил к обсуждению важности принятия итоговой декларации. В ходе выступления он начал цитировать труд «Африка» римского писателя Плиния Старшего, но был прерван своими помощниками.

«Мне сообщили, что камеры по‑прежнему включены, хотя должны были быть отключены… не понимаю, как это случилось», — с улыбкой заметил Рамафоса.

Спустя примерно минуту после этого замечания организаторы наконец отключили звук.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге 22–23 ноября. Российскую делегацию на мероприятии представляет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

