Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию
Представление о том, что Украина одерживает верх в противостоянии с Россией — ложь, победить РФ невозможно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные – без шансов», — указал Орбан, комментируя преобладающее на Западе мнение о том, что Киев побеждает в конфликте.
По мнению политика, у Украины «закончатся солдаты» раньше, чем у РФ, пишет «Свободная пресса». При этом попытка западных государств отправить на помощь Киеву свои силы будет означать прямую войну Запада и России и обернется Третьей мировой.
Кроме того, Орбан заявил, что россияне не откажутся от своего лидера, будут защищать и удерживать страну от распада. Также в России смогут вкладывать больше средств и производить больше оружия, нежели противники, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru