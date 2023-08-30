Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию

«Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные – без шансов», — указал Орбан, комментируя преобладающее на Западе мнение о том, что Киев побеждает в конфликте.

По мнению политика, у Украины «закончатся солдаты» раньше, чем у РФ, пишет «Свободная пресса». При этом попытка западных государств отправить на помощь Киеву свои силы будет означать прямую войну Запада и России и обернется Третьей мировой.

Кроме того, Орбан заявил, что россияне не откажутся от своего лидера, будут защищать и удерживать страну от распада. Также в России смогут вкладывать больше средств и производить больше оружия, нежели противники, отмечает RT.

