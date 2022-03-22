В Киеве обвинили Венгрию в желании получить Закарпатье

Вице-премьер Украины Ирина Верещук раскритиковала поведение властей Венгрии на фоне спецоперации по «денацификации» и «демилитаризации» ее страны.

«Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет"», - цитирует Верещук РИА Новости.