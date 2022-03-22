В Киеве обвинили Венгрию в желании получить Закарпатье

Вице-премьер Украины Ирина Верещук раскритиковала поведение властей Венгрии на фоне спецоперации по «денацификации» и «демилитаризации» ее страны.

«Санкции не поддерживают. Оружие не только не дают, но и не пропускают через свою территорию поставки оружия из других стран. Фактически на все говорят "нет"», - цитирует Верещук РИА Новости.

Президентом Венгрии впервые избрали женщину

По ее словам, все это вызывает «неприятное удивление».

«Что это? Хочется дешевый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья?» - предположила украинский вице-премьер.

При этом она высказала мнение, что Венгрии «вряд ли удастся перемигиваться с россиянами, да еще потихоньку наживаться на проблемах соседа».

10 марта президентом Венгрии впервые стала женщина – главой государства избрали экс-министра по делам семьи, молодежи и международных отношений 44-летнюю Каталин Новак.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаВенгрия
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