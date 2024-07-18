Орбан утверждает, что мирная инициатива Венгрии по Украине продвигается хорошо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его мирная инициатива по урегулированию российско-украинского конфликта продвигается хорошо. Об этом политик рассказал журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, трансляцию которого вел YouTube-канал The Independent.

По словам Орбана, пока все шаги сделаны согласно планам. Он считает самым важным сейчас прекращение огня и начало переговоров и не поддерживает надежду других западных стран на то, что конфликт завершится на поле боя.