Орбан утверждает, что мирная инициатива Венгрии по Украине продвигается хорошо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его мирная инициатива по урегулированию российско-украинского конфликта продвигается хорошо. Об этом политик рассказал журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, трансляцию которого вел YouTube-канал The Independent.

По словам Орбана, пока все шаги сделаны согласно планам. Он считает самым важным сейчас прекращение огня и начало переговоров и не поддерживает надежду других западных стран на то, что конфликт завершится на поле боя.

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В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» побывал в Киеве, затем в Москве, Пекине и Вашингтоне. После этого венгерский премьер выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в решении российско-украинского конфликта. При этом члены Европарламента и представители Еврокомиссии заявляли, что Орбан не был уполномочен на какие «мирные миссии».

Европейский парламент ранее осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию.


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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВенгрия

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