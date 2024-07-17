Европейский парламент осудил визит Орбана в Россию

Европейский парламент (ЕП) осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом говорится в проекте первой после выборов резолюции.

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Отмечается, что документ поддержали 495 депутатов, против высказались 137 парламентариев, ещё 47 воздержались.

Кроме осуждения поездки Орбана в Россию, в утверждённом документе говорится о продолжении неограниченной военной поддержки Украины, а о необходимости ввода новых санкций против Москвы и Минска.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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