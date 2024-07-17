Европейский парламент осудил визит Орбана в Россию
Европейский парламент (ЕП) осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом говорится в проекте первой после выборов резолюции.
Отмечается, что документ поддержали 495 депутатов, против высказались 137 парламентариев, ещё 47 воздержались.
Кроме осуждения поездки Орбана в Россию, в утверждённом документе говорится о продолжении неограниченной военной поддержки Украины, а о необходимости ввода новых санкций против Москвы и Минска.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru