Европейский парламент осудил визит Орбана в Россию

Отмечается, что документ поддержали 495 депутатов, против высказались 137 парламентариев, ещё 47 воздержались.



Кроме осуждения поездки Орбана в Россию, в утверждённом документе говорится о продолжении неограниченной военной поддержки Украины, а о необходимости ввода новых санкций против Москвы и Минска.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».