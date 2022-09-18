Орбан: Украина может потерять до половины территорий

Из-за вмешательства Запада в операцию России Украина может потерять до половины своих территорий, полагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил на закрытой встрече партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», пишет Nepszava.

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«Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», — цитирует публикацию RT.

Венгерский политик напомнил о вреде антироссийских санкций, который вводит Евросоюз.

По мнению Орбана, на фоне энергокризиса, спровоцированного санкциями, «зимой может остановиться до 40% европейской промышленности».

Ранее издание Rebelion опубликовало материал, в котором не исключили, что Киеву придется расплачиваться территориями, отдав их в распоряжение США и Североатлантического альянса, которые намерены построить десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях.

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ФОТО: flickr/European People's Party
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