СМИ: Украина заплатит за помощь Запада своими территориями
Украинские власти, согласившись на помощь западных стран по ленд-лизу, поставили под угрозу суверенитет страны, сообщает Rebelion.
Не исключено, что Киеву придется расплачиваться территориями, отдав их в распоряжение США и Североатлантического альянса, которые намерены построить десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях.
Издание считает, что украинские власти сами себе роют яму, рискуя будущим, решив подчиниться Западу, который навязывает Украине вооружения, чтобы заставить в будущем их обслуживать и модернизировать, тем самым выкачивая средства из ее бюджета в пользу собственных военно-промышленных комплексов.
Напомним, Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет и допускает, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. Киеву нужны ракеты большей дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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