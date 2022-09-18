Не исключено, что Киеву придется расплачиваться территориями, отдав их в распоряжение США и Североатлантического альянса, которые намерены построить десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях.

Издание считает, что украинские власти сами себе роют яму, рискуя будущим, решив подчиниться Западу, который навязывает Украине вооружения, чтобы заставить в будущем их обслуживать и модернизировать, тем самым выкачивая средства из ее бюджета в пользу собственных военно-промышленных комплексов.

Напомним, Украина обсуждает с США поставку дальнобойных ракет и допускает, что Вашингтон примет решение в пользу Киева. Киеву нужны ракеты большей дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



