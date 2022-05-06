Орбан отказался поддержать введение санкций против патриарха Кирилла

Власти Венгрии не намерены поддерживать санкции в отношении лидеров церкви, в частности, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В РПЦ назвали возможное введение санкций ЕС против патриарха Кирилла бессмысленным

СМИ ранее сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против главы Русской православной церкви.

По данным портала index.hu, венгерский премьер заявил, что «не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров».

Ранее Орбан назвал антироссийские санкции ЕС в сфере энергетики «красной линией»для Венгрии, пишет Ura.ru. Премьер-министр считает, что Европе следует «остановиться сейчас».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/European People's Party
ТЕГИ:Патриарх КириллСанкции Против РоссииВенгрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры