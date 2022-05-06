Орбан отказался поддержать введение санкций против патриарха Кирилла

СМИ ранее сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против главы Русской православной церкви.

По данным портала index.hu, венгерский премьер заявил, что «не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров».

Ранее Орбан назвал антироссийские санкции ЕС в сфере энергетики «красной линией»для Венгрии, пишет Ura.ru. Премьер-министр считает, что Европе следует «остановиться сейчас».

