Орбан отказался поддержать введение санкций против патриарха Кирилла
Власти Венгрии не намерены поддерживать санкции в отношении лидеров церкви, в частности, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
СМИ ранее сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против главы Русской православной церкви.
По данным портала index.hu, венгерский премьер заявил, что «не может быть и речи о поддержке санкций в отношении церковных лидеров».
Ранее Орбан назвал антироссийские санкции ЕС в сфере энергетики «красной линией»для Венгрии, пишет Ura.ru. Премьер-министр считает, что Европе следует «остановиться сейчас».
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