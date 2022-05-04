В РПЦ назвали возможное введение санкций ЕС против патриарха Кирилла бессмысленным

Легойда в своем Telegram-канале также отметил, что санкции становятся все более неизбирательными. Онтогенезами подчеркнул, что Русская православная церковь молится «по благословению святейшего патриарха» за скорейшее достижение мира и подтверждает свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на документ сообщило, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета санкций ввести ограничения в отношении патриарха Кирилла. До этого с аналогичным предложением выступила Верховная рада Украины, а также власти Литвы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 февраля во время проповеди в Успенском соборе Московского кремля призвал объединиться вокруг государственной власти, чтобы не допустить смуты и сохранить независимость России. Тогда он сказал, что примеры из истории страны должны вдохновлять россиян на защиту «нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле».