В РПЦ назвали возможное введение санкций ЕС против патриарха Кирилла бессмысленным
Возможное внесение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза неспособно запугать РПЦ. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его мнению, такие действия лишены здравого смысла.
Легойда в своем Telegram-канале также отметил, что санкции становятся все более неизбирательными. Онтогенезами подчеркнул, что Русская православная церковь молится «по благословению святейшего патриарха» за скорейшее достижение мира и подтверждает свои слова помощью всем пострадавшим от украинского конфликта.
Ранее Agence France-Presse со ссылкой на документ сообщило, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета санкций ввести ограничения в отношении патриарха Кирилла. До этого с аналогичным предложением выступила Верховная рада Украины, а также власти Литвы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 февраля во время проповеди в Успенском соборе Московского кремля призвал объединиться вокруг государственной власти, чтобы не допустить смуты и сохранить независимость России. Тогда он сказал, что примеры из истории страны должны вдохновлять россиян на защиту «нашей подлинной независимости от могущественных центров власти, что существуют сегодня на земле».
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