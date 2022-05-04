СМИ: В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла

Евросоюз может ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Раскрыты подробности новых санкций ЕС в отношении России

«Согласно документу, с которым France-Presse ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», — пишет агентство.

Отмечается, что санкции против предстоятеля РПЦ могут быть введены в рамках шестого пакета ограничений в отношении РФ.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в очередной пакет антироссийских санкций войдут меры по импорту нефти, список «лиц, причастных к дезинформации», а также отключение от международной системы SWIFT еще нескольких российских банков, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзПатриарх Кирилл
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры