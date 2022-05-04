СМИ: В ЕС предложили ввести санкции против патриарха Кирилла
Евросоюз может ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Согласно документу, с которым France-Presse ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», — пишет агентство.
Отмечается, что санкции против предстоятеля РПЦ могут быть введены в рамках шестого пакета ограничений в отношении РФ.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в очередной пакет антироссийских санкций войдут меры по импорту нефти, список «лиц, причастных к дезинформации», а также отключение от международной системы SWIFT еще нескольких российских банков, пишет RT.
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