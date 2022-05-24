В Венгрии осудили обсуждение эмбарго на российскую нефть

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас обсуждать введение Евросоюзом эмбарго на поставки нефти из России контрпродуктивно, его слова приводит газета Financial Times. По данным издания, об этом говорится в письме отправленным венгерским премьер-министром председателю Евросовета Шарлю Мишелю, в котором он просит не поднимать эту тему на следующей встрече президентов и премьер-министров стран ЕС.

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«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнет наличие внутренних противоречий в отсутствие реальной возможности разрешить их», - говориться в послании.

Ранее бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью Financial Times заявил, что ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго.

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ФОТО: flickr/European People's Party
ТЕГИ:РоссияНефтьПоставкиЭмбаргоЕвросоюзВенгрия
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