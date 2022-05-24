В Венгрии осудили обсуждение эмбарго на российскую нефть

«Обсуждение санкционного пакета на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивно. Это лишь подчеркнет наличие внутренних противоречий в отсутствие реальной возможности разрешить их», - говориться в послании.

Ранее бывший глава «Лукойла» Вагит Алекперов в интервью Financial Times заявил, что ЕС не сможет найти замену российской нефти при введении эмбарго.