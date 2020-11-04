Опубликованы первые результаты выборов президента США

Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах главы государства в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гэмпшир, сообщает РИА Новости со ссылкой на первые результаты подсчета голосов.

В Индиане после подсчета одного процента бюллетеней глава Белого дома набирает 72% голосов. В Кентукки у Трампа около 10 тысяч голосов, против 2,8 тысячи у его другого кандидата - Джо Байдена. В Нью-Гэмпшире, не смотря на то, что подсчет голосов только начался, у Трампа их 16, у Байдена 10.

Индиана имеет 11 голосов в коллегии выборщиков.

Первые участки на востоке США в Индиане и Кентукки закрылись в 02.00 по мск. В 03.00 мск закроются участки в семи штатах, включая важные для исхода американских выборов Флориду и Джорджию.

Напомним, в американском штате Невада несколько избирательных участков не открылись вовремя из-за технических проблем. В Нью-Йорке зафиксировали несколько случаев, когда на выборах американского президента проголосовали от имени умерших граждан. А жители американского штата Мичиган получили телефонные звонки от неизвестных с призывом не ходить 3 ноября на избирательные участки из-за больших очередей.

