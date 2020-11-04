СМИ: участие в выборах президента США приняли «мертвые души»

В Нью-Йорке зафиксировали несколько случаев, когда на выборах американского президента проголосовали от имени умерших граждан, сообщает New York Daily News.

Один из бюллетеней пришел от американки 1915 года рождения, которая умерла восемь лет назад. Другой бюллетень был получен от женщины 1919 года рождения. При этом оба бюллетеня изначально признали действительными.

Руководитель отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд (Нью-Йорк) Брендана Лэнтри сообщила, что «это — лишь верхушка айсберга». По ее словам, полиция Нью-Йорка и районный прокурор могут начать расследование.

3 ноября в США проходят выборы президента США. Среди кандидатов - действующий глава Белого дома Дональд Трамп и его соперник Джо Байден.

Также американцы выберут вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, губернаторов 13 штатов и территорий.

