Жителям Мичигана звонили с ложным призывом не голосовать 3 ноября

Жители американского штата Мичиган получили телефонные звонки от неизвестных с призывом не ходить 3 ноября на избирательные участки из-за больших очередей, написала в Twitter генпрокурор штата Дана Нессел.

Инцидент произошел в городе Флинт. Звонки местным жителям поступали автоматизированным способом. «Очевидно, эти сведения являются заведомо ложными и представляют собой попытку помешать волеизъявлению», - отметила генпрокурор. По ее словам, «на участках нет длинных очередей».

Расследованием информации о ложных звонках занялось Федеральное бюро расследований, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что голосование в Вашингтоне на всеобщих выборах проходит в целом очень спокойно, а длинных очередей на участках не наблюдается.

По словам сотрудников избиркомов, многие жители американской столицы предпочли голосовать досрочно или же отправить свои бюллетени по почте.

Аналогичная ситуация на других участках страны.

