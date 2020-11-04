Жителям Мичигана звонили с ложным призывом не голосовать 3 ноября
Жители американского штата Мичиган получили телефонные звонки от неизвестных с призывом не ходить 3 ноября на избирательные участки из-за больших очередей, написала в Twitter генпрокурор штата Дана Нессел.
Инцидент произошел в городе Флинт. Звонки местным жителям поступали автоматизированным способом. «Очевидно, эти сведения являются заведомо ложными и представляют собой попытку помешать волеизъявлению», - отметила генпрокурор. По ее словам, «на участках нет длинных очередей».
Расследованием информации о ложных звонках занялось Федеральное бюро расследований, передает Reuters.
Ранее сообщалось, что голосование в Вашингтоне на всеобщих выборах проходит в целом очень спокойно, а длинных очередей на участках не наблюдается.
По словам сотрудников избиркомов, многие жители американской столицы предпочли голосовать досрочно или же отправить свои бюллетени по почте.
Аналогичная ситуация на других участках страны.
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