В Неваде ряд избирательных участков не открылись из-за технических проблем
В американском штате Невада несколько избирательных участков не открылись вовремя из-за технических проблем, сообщил в своем Twitter аппарат вице-губернатора штата.
В сообщении содержится призыв к местным жителям, стоящим в очереди к участкам, проявлять терпение. Указывается, что участки откроются в ближайшее время.
Победа в штате Неваде дает кандидату в президенты шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать главой Белого дома.
Тем временем, к этому часу более 100 млн американцев воспользовались правом проголосовать досрочно на всеобщих выборах.
Проект, курируемый профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, подсчитал, что около 64,5 млн проголосовали по почте, и только 35,7 млн посетили избирательные участки лично.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 648 / сут.
Умерли
28 828+355 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+15 331 / сут.
- Выборы в США проходят спокойно, очередей нет
- В Неваде ряд избирательных участков не открылись из-за технических проблем
- Фигурант дела MH17 опроверг связи с российским руководством
- Число умерших с подтвержденным COVID-19 в Москве превысило 7000
- Вокзал в нидерландском Утрехте эвакуировали из-за «подозрительной ситуации»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru