В Неваде ряд избирательных участков не открылись из-за технических проблем

В американском штате Невада несколько избирательных участков не открылись вовремя из-за технических проблем, сообщил в своем Twitter аппарат вице-губернатора штата.

В сообщении содержится призыв к местным жителям, стоящим в очереди к участкам, проявлять терпение. Указывается, что участки откроются в ближайшее время.

Победа в штате Неваде дает кандидату в президенты шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать главой Белого дома.

Тем временем, к этому часу более 100 млн американцев воспользовались правом проголосовать досрочно на всеобщих выборах.

Проект, курируемый профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, подсчитал, что около 64,5 млн проголосовали по почте, и только 35,7 млн посетили избирательные участки лично.

