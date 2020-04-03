Оптимизм вместо фиги в кармане: Как карантин повлияет на Конституцию

Первая форма протеста, которая напрашивается, - это будут не митинги и не голодные бунты. Это будет голосование, когда люди достанут фигу из кармана. В общем, остаётся надеяться на то, что ситуация с коронавирусом к лету закончится, но этого никто не может гарантировать. Пока надежда на то, что месяца хватит на то, чтобы выйти из этой ситуации. Но я боюсь, что всё может затянуться надолго, и никто сейчас уверенно сказать не сможет, что будет через три месяца и через полгода. В любом случае ясно, что каждые новые выборы, каждое новое голосование для нашей власти будут сложнее, чем предыдущие», - отметил политолог.

По мнению председателя Института социально-экономических и политических исследований Дмитрия Бадовского, в сложившейся ситуации Кремлю стоит попытаться провести голосование по Конституции в небольшое «окно социального оптимизма» по поводу выхода из карантина.

«На сегодняшний день ещё много неопределённости в том, как будет развиваться ситуация — что касается самой эпидемии, её продолжительности и карантина. Есть базовое решение о продлении карантина, но президент сделал оговорку, что ситуация может меняться, и если эпидемия пойдёт на спад, то и сроки карантина могут быть частично сокращены. Понятно, что это оптимистичный сценарий. Если он реализуется, то само по себе сокращение карантинного срока будет большим фактором социального оптимизма, хотя и краткосрочного. Завершение эпидемиологического кризиса — это будет момент определённого всплеска социальных настроений, оптимизма. Но этот период не будет продолжительным, потому что более долгосрочные социально-экономические последствия, связанные с зарплатами, безработицы, остановкой многих бизнесов и их закрытием — это вопросы, которые будут достаточно серьёзно давить на социальные и политические настроения, и будут иметь серьёзные среднесрочные и долгосрочные последствия. Если голосование состоится именно в это краткосрочный период социального оптимизма после завершения эпидемии, то, в принципе, оно может оказаться достаточно успешным», - полагает он.

Дополнительным аргументом в пользу поправок в Конституцию могут стать меры поддержки правительства — в том случае, если они окажутся эффективными, считает Бадовский.

«Первоначальный пакет мер от 21 марта — существенный, но с учётом продления карантина очевидно, что ограничиться им не удастся. Он тянет примерно на 1,2% ВВП. Правительству потребуется разработать второй пакет антикризисных мер — в других странах он доходит до 5% ВВП. Новый пакет неизбежен, он должен быть связан с вопросом компенсации зарплат, поддержки бизнеса и недопущения массовой безработицы», - добавляет собеседник НСН.

По оценкам врачей, пик распространения коронавируса в России может быть пройден в апреле, а к лету эпидемия должна завершиться. Между тем, экономисты тревожатся за россиян, у которых нет сбережений, чтобы пересидеть карантин без работы, и за бизнес, который уже прогнозирует сокращение миллионов рабочих мест.

