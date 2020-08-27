Оппозиция Белоруссии отказалась от любой иностранной помощи
Координационный совет оппозиции Белоруссии не примет никакой помощи от иностранных государств и не будет принимать участия в ее распределении. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении КС, оно опубликовано на его сайте.
В сообщении также отмечается, что КС не собирается брать на себя функции, которые не предусмотрены его регламентом. Оппозиция подчеркнула, что цель Координационного Совета - "выражать позицию белорусского общества".
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией, сообщает РИА ФАН. В первую очередь, по его словам, он готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами.
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