«Оппозиции праздновать нечего». Экс-советник АП оценил итоги выборов

Предварительные итоги Единого дня голосования оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прошедшая избирательная кампания в целом была «весьма и весьма успешной» для партии «Единая Россия». «Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство», — сказал Песков.

В эфире НСН экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев рассказал, в чем секрет успеха прошедших выборов.

«Единый день голосования в этом году в отличие от прошлого года прошел без вторых туров. Более того, из 16 губернаторов, которые избирались, всего лишь двое набрали меньше 60%, остальные 60-70%. Явка на губернаторских выборах была выше, чем в прошлом сезоне в этих же регионах. Таким образом, получается что врио и действующие губернаторы, которые шли, в абсолютных цифрах набрали большую поддержку, чем у них была до этого. Это стало результатом того, что они применили новые управленческие практики, спокойно, нормально общались с людьми, использовали новые технологии общения, то есть интернет, социальные сети. Общались с людьми на злободневные острые темы и вели себя не как забронзовевшие памятники, а как нормальные люди. Это дало такой большой и очень серьезный хороший эффект», — сказал политолог.