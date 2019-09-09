«Оппозиции праздновать нечего». Экс-советник АП оценил итоги выборов
Экс-советник управления президента России по внутренней политике объяснил в эфире НСН успех прошедших выборов для правящей партии.
Предварительные итоги Единого дня голосования оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прошедшая избирательная кампания в целом была «весьма и весьма успешной» для партии «Единая Россия». «Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство», — сказал Песков.
В эфире НСН экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев рассказал, в чем секрет успеха прошедших выборов.
«Единый день голосования в этом году в отличие от прошлого года прошел без вторых туров. Более того, из 16 губернаторов, которые избирались, всего лишь двое набрали меньше 60%, остальные 60-70%. Явка на губернаторских выборах была выше, чем в прошлом сезоне в этих же регионах. Таким образом, получается что врио и действующие губернаторы, которые шли, в абсолютных цифрах набрали большую поддержку, чем у них была до этого. Это стало результатом того, что они применили новые управленческие практики, спокойно, нормально общались с людьми, использовали новые технологии общения, то есть интернет, социальные сети. Общались с людьми на злободневные острые темы и вели себя не как забронзовевшие памятники, а как нормальные люди. Это дало такой большой и очень серьезный хороший эффект», — сказал политолог.
По его словам, оппозиции праздновать нечего, причем даже в Москве, где, 19 из 45 мест получили кандидаты от системной оппозиции. По данным Мосгоризбиркома, после обработки 100% протоколов, 26 мандатов получают самовыдвиженцы, 13 – КПРФ, и по три мандата «Справедливая Россия» и «Яблоко».
«Праздновать оппозиции особо нечего. Они сейчас пытаются праздновать каким-то образом Москву. Но напомним, что в сухих цифрах большинство сохранило власть, а оппозиция, которая победила, это собирательный образ, потому что там и “Яблоко”, и “Справедливая Россия”, и коммунисты, — совершенно разные люди, это не какая-то единая позиция. В Думе у них будут совершенно разные точки зрения на разные вопросы. В Госдуме тоже сидит и ЛДПР, и СР, и коммунисты, и так далее, и в Мосгордуме также будет. Поэтому ничего страшного не произошло для партии власти. По сравнению с прошлым годом все гораздо лучше обстоит, чем было. Все нормально, все в порядке», — заключил собеседник НСН.
Напомним, что средняя явка избирателей в регионах в Единый день голосования составила 33,75%. Об этом ранее сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, отметив, что этот показатель на 1,5% выше прошлогоднего. Однако руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН предупредил, что проблема явки в стране все равно наблюдается, и рассказал, чем это опасно для «Единой России».
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