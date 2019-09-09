Политолог: Единороссам на выборах не стоило стесняться своей партии

В Единый день голосования, 8 сентября, прошли выборы во всех субъектах РФ. В том числе, население страны выбирало 16 глав регионов, 13 составов региональных парламентов и депутатов в Госдуму от четырех одномандатных округов.

В Москве жители столицы выбирали новый состав Московской городской думы. Представители оппозиции получили 20 из 45 мест, 13 мест – КПРФ, девять мандатов у самовыдвиженцев, которые входят в «Единую Россию», по три у кандидатов от партии «Яблоко» и «Справедливой России».

Итоги голосования в эфире НСН подвел руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Среди результатов эксперт назвал «безоговорочное лидерство «Единой России» и предположил, что в Москве ситуация могла сложиться иначе, если бы кандидаты не скрывали свою принадлежность к партии.

«Не смотря на бурное лето, сами выборы прошли достаточно спокойно. Одним из результатов выборов стало то, что «Единая Россия» подтвердила свое безоговорочное лидерство - за исключением двух, так сказать необычных субъектов, это Хабаровск и Москва. Я бы не стал подобно Турчаку говорить, что «партия всех жахнула», это не совсем корректно. Но в целом ЕР, если не брать Хабаровский край, где новой политсилой стала ЛДПР и Москву, где ЕР скрывала свой бренд, то партия показала себя хорошо. Я бы сделал вывод, что может быть в Москве не стоило на столько стесняться единороссам того, что они единороссы. Любая честность в настоящее время приносит голоса, а любая не честность эти голоса отбирает», - прокомментировал политолог итоги выборов.

По мнению Глеба Кузнецова «умное голосование» не сыграло важной роли в целом, но при этом, одного «оппозиционера похоронило».

«Точно оценить какую долю в победах оппозиционных кандидатов принесло «умное голосование» сложно. Навальный поступил хитро, призвав в 9 из 10 случаях голосовать за кандидатов КПРФ. Потому что КПРФ по всей стране является второй партией. Традиционно, где проседает «Единая Россия» там начинает расти КПРФ - это для нас не новость. Какую долю в победе Зюганова младшего занял призыв Навального? Какую долю в поражение Метельского занял призыв Навального? Я думаю ничтожно малую. Разве что, где умное голосование похоронило оппозиционера это вроде бы 30 округ, где был единственный оппозиционный кандидат Юнеман. Ему не хватило несколько голосов, чтобы победить единоросса Русецкую. А «умное голосование» призывало голосовать за кандидата Жуковского от КПРФ, который в итоге занял только третье место. Так «умное голосование» свою роль сыграло - оппозиционера похоронило», - прокомментировал Глеб Кузнецов.