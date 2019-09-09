Политолог: Единороссам на выборах не стоило стесняться своей партии
Российский политолог в эфире НСН высказал мнение, что кандидатам от «Единой России» в Москве принесло бы больше голосов признание их принадлежности к партии.
В Единый день голосования, 8 сентября, прошли выборы во всех субъектах РФ. В том числе, население страны выбирало 16 глав регионов, 13 составов региональных парламентов и депутатов в Госдуму от четырех одномандатных округов.
В Москве жители столицы выбирали новый состав Московской городской думы. Представители оппозиции получили 20 из 45 мест, 13 мест – КПРФ, девять мандатов у самовыдвиженцев, которые входят в «Единую Россию», по три у кандидатов от партии «Яблоко» и «Справедливой России».
Итоги голосования в эфире НСН подвел руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Среди результатов эксперт назвал «безоговорочное лидерство «Единой России» и предположил, что в Москве ситуация могла сложиться иначе, если бы кандидаты не скрывали свою принадлежность к партии.
«Не смотря на бурное лето, сами выборы прошли достаточно спокойно. Одним из результатов выборов стало то, что «Единая Россия» подтвердила свое безоговорочное лидерство - за исключением двух, так сказать необычных субъектов, это Хабаровск и Москва. Я бы не стал подобно Турчаку говорить, что «партия всех жахнула», это не совсем корректно. Но в целом ЕР, если не брать Хабаровский край, где новой политсилой стала ЛДПР и Москву, где ЕР скрывала свой бренд, то партия показала себя хорошо. Я бы сделал вывод, что может быть в Москве не стоило на столько стесняться единороссам того, что они единороссы. Любая честность в настоящее время приносит голоса, а любая не честность эти голоса отбирает», - прокомментировал политолог итоги выборов.
По мнению Глеба Кузнецова «умное голосование» не сыграло важной роли в целом, но при этом, одного «оппозиционера похоронило».
«Точно оценить какую долю в победах оппозиционных кандидатов принесло «умное голосование» сложно. Навальный поступил хитро, призвав в 9 из 10 случаях голосовать за кандидатов КПРФ. Потому что КПРФ по всей стране является второй партией. Традиционно, где проседает «Единая Россия» там начинает расти КПРФ - это для нас не новость. Какую долю в победе Зюганова младшего занял призыв Навального? Какую долю в поражение Метельского занял призыв Навального? Я думаю ничтожно малую. Разве что, где умное голосование похоронило оппозиционера это вроде бы 30 округ, где был единственный оппозиционный кандидат Юнеман. Ему не хватило несколько голосов, чтобы победить единоросса Русецкую. А «умное голосование» призывало голосовать за кандидата Жуковского от КПРФ, который в итоге занял только третье место. Так «умное голосование» свою роль сыграло - оппозиционера похоронило», - прокомментировал Глеб Кузнецов.
Политолог также отметил, что курс обновления губернаторского корпуса нашел положительный отклик у населения страны.
«Тяжело мерить «среднюю температуру по больнице», потому что в каждой избирательной компании была своя интрига, свой нерв. Большинство губернаторов не сохранили свои посты, а приобрели - избавились от приставки ИО (исполняющий обязанности). Людей, которые сохранили свои посты – серьезное меньшинство: Кувшинников, Владимиров на Ставрополье. Остальные, если я не ошибаюсь, это новые лица. Эти новые лица показали хорошие результаты, что показывает, что курс на обновление губернаторского корпуса успешен и популярен и пользуется поддержкой населения», - сказал собеседник НСН.
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