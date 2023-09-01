«Опасные игрища врагов»: ЕС примет десять новых членов после расширения БРИКС
В США и Европе уверяют, что не видят геополитического соперника в БРИКС, но Евросоюз на всякий случай предупредил, что готовится принять новых членов. Накануне в БРИКС вступили шесть стран.
Противостояние БРИКС и коллективного Запада набирает обороты. Накануне руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к расширению. В ходе неформальной встречи глав МИД стран-участниц он сообщил, что организацию пополнят еще десять участников – о ком идет речь, не уточнил.
Сроков Боррель также не назвал. По его словам, временные рамки еще предстоит обсудить. Примечательно, что о масштабном расширении в ЕС заговорили сразу после появления новых участников в объединении БРИКС. К Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки на саммите в ЮАР присоединились Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Financial Times со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля сообщает, что Евросоюз готовится принять новых членов к 2030 году. Сегодня восемь стран имеют статус кандидата на вступление: Турция, Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина. При этом Евросоюз неоднократно заявлял, что не может принять Украину до завершения конфликта.
18 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти Украины стараются начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее признала, что Киев не успевает до октября выполнить рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата.
И хоть на Западе утверждают, что БРИКС – не соперник, реальное положение дел обстоит совсем иначе. Еще до саммита в ЮАР советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не рассматривает БРИКС как потенциального геополитического соперника.
«Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще», — сказал он, еще не зная, что объединение примет сразу шесть новых участников.
СМИ давно признают очевидное – БРИКС оспаривает ряд принципов, на которых строится лидерство США, что не может не настораживать Белый дом.
После расширения организации издание Berliner Zeitung написало, что подобный результат стал личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В материале отмечается, что БРИКС — «поистине глобальный союз», в котором вскоре окажется «почти половина населения Земли».
Журналист Рамон Шак в авторской статье отметил, что саммит БРИКС стал «переломным моментом» в мировой политике.
Свою позицию относительно гегемонии в мире не скрывает российская сторона. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка. Он добавил, что члены БРИКС выступают против гегемонии, а также пропагандируемой некоторыми государствами «своей исключительности», которая лежит «в основе политики нeоколониализма».
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в интервью НСН объяснил, что вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС существенно усиливает позиции Китая и России в регионе.
«Во вступлении ОАЭ и Саудовской Аравии нет противоречия, несмотря на то, что там расположены американские базы. Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном при посредничестве Китая. Усиление роли Китая и восстановление отношений изменило баланс сил в районе Персидского залива. Рухнул американский план создания «арабского НАТО» против Ирана и России. Саудовская Аравия не отказывается от сотрудничества с Америкой, конечно, но отношения с Китаем активно развивает. Сегодня можно говорить об ослаблении позиции США в этих странах и об усилении позиции Китая и России», - рассказал он.
Очевидно, что расширение БРИКС не будет иметь только политические «последствия», прицел на экономическое сотрудничество не скрывается участниками. Экономисты предрекают проблемы США и в этой сфере. Так, американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что расширение БРИКС окажет огромное влияние на западные санкции, которые нарушают международное право, передает РИА Новости.
Специалисты объясняют, что создание в рамках БРИКС единой валюты для расчетов поможет России обходить санкционные сложности.
Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН говорил, что страны БРИКС могут создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом, за год.
«Юридически это создается очень быстро, но масса формальностей, потому что речь идет о разных странах. В каждой стране есть свои бюрократические правила. Но в течение года можно было бы это создать, наполнить структуру золотом и выпустить под это золотое обеспечение какую-то валюту», - рассказал он.
Собеседник НСН подчеркнул, что в БРИКС устали от манипуляций США, которые используют доллар как инструмент давления.
Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил НСН, что введение странами БРИКС «коллективной валюты» может стать одним из факторов, влияющих на укрепление рубля. По его мнению, ввести коллективную валюту для стран БРИКС можно быстро.
«В БРИКС заявились еще шесть стран. Если их взаимодействие будет проходить на основе коллективной валюты, а не доллара или евро, тема международных расчетов может быть снята. В той же Индии существуют разные курсы валют для внутренних и внешних расчетов, это создает сложности. Надо возвращать такую валюту, которую можно было бы использовать для покупки товаров в том же Китае и других странах. Современные цифровые технологии позволят запустить этот процесс очень быстро. Мы снимем риски конвертации валют и поддержим участников БРИКС», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин назвал процесс отказа от доллара на пространстве БРИКС необратимым. Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться.
Стоит напомнить, что Путин не присутствовал лично на «судьбоносном» для Запада саммите БРИКС. Отказ российского лидера от поездки в ЮАР произошел на фоне дискуссий о том, должна ли ЮАР выполнять требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об «аресте Путина».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на всякий случай предупредил всех, чем закончится «арест» главы ядерной державы в какой-либо из стран.
«Ордеры, прокуроры, процессы против России – всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И всё же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», - заключил он.
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