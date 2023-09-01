«Опасные игрища врагов»: ЕС примет десять новых членов после расширения БРИКС

И хоть на Западе утверждают, что БРИКС – не соперник, реальное положение дел обстоит совсем иначе. Еще до саммита в ЮАР советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не рассматривает БРИКС как потенциального геополитического соперника.

«Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще», — сказал он, еще не зная, что объединение примет сразу шесть новых участников.

СМИ давно признают очевидное – БРИКС оспаривает ряд принципов, на которых строится лидерство США, что не может не настораживать Белый дом.

После расширения организации издание Berliner Zeitung написало, что подобный результат стал личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В материале отмечается, что БРИКС — «поистине глобальный союз», в котором вскоре окажется «почти половина населения Земли».

Журналист Рамон Шак в авторской статье отметил, что саммит БРИКС стал «переломным моментом» в мировой политике.

Свою позицию относительно гегемонии в мире не скрывает российская сторона. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают за формирование многополярного миропорядка. Он добавил, что члены БРИКС выступают против гегемонии, а также пропагандируемой некоторыми государствами «своей исключительности», которая лежит «в основе политики нeоколониализма».

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в интервью НСН объяснил, что вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС существенно усиливает позиции Китая и России в регионе.

«Во вступлении ОАЭ и Саудовской Аравии нет противоречия, несмотря на то, что там расположены американские базы. Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном при посредничестве Китая. Усиление роли Китая и восстановление отношений изменило баланс сил в районе Персидского залива. Рухнул американский план создания «арабского НАТО» против Ирана и России. Саудовская Аравия не отказывается от сотрудничества с Америкой, конечно, но отношения с Китаем активно развивает. Сегодня можно говорить об ослаблении позиции США в этих странах и об усилении позиции Китая и России», - рассказал он.

Очевидно, что расширение БРИКС не будет иметь только политические «последствия», прицел на экономическое сотрудничество не скрывается участниками. Экономисты предрекают проблемы США и в этой сфере. Так, американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что расширение БРИКС окажет огромное влияние на западные санкции, которые нарушают международное право, передает РИА Новости.

Специалисты объясняют, что создание в рамках БРИКС единой валюты для расчетов поможет России обходить санкционные сложности.