Козыри БРИКС: Китай и Россия разрушили план США по созданию «арабского НАТО»
Востоковед Борис Долгов заявил в эфире НСН, что вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС усиливает не только эти страны, но и позиции Китая и России в регионе.
Вступление Саудовской Аравии и ОАЭ в БРИКС усиливает позиции Китая и России в регионе, американский план создания «арабского НАТО» рухнул, заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в интервью НСН.
Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты официально пригласили в БРИКС. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоза на саммите объединения в Йоханнесбурге. Долгов рассказал об интересах новых участников в организации.
«Эти страны получают преференции в экономическом сотрудничестве. В целом членство в БРИКС – это достаточно весомая позиция в глобальной экономике. В политическом смысле интересы тоже весомые. В организацию стоит очередь и из других стран. Нужно отметить усиливающуюся роль Китая в странах-членах БРИКС. Это тоже важный фактор для арабских стран, сотрудничество с Китаем расширяется, это политические козыри в глобальном плане. Сейчас БРИКС во многом за счет лидерства Китая набирает все больше веса в международном сообществе», - отметил он.
Так, Китай уже повлиял на расстановку сил в арабском регионе, «помирив» Саудовскую Аравию и Иран, а план США создать «арабское НАТО» провалился, объяснил Долгов.
«Во вступлении ОАЭ и Саудовской Аравии нет противоречия, несмотря на то, что там расположены американские базы. Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном при посредничестве Китая. Усиление роли Китая и восстановление отношений изменило баланс сил в районе Персидского залива. Рухнул американский план создания «арабского НАТО» против Ирана и России. Саудовская Аравия не отказывается от сотрудничества с Америкой, конечно, но отношения с Китаем активно развивает. Сегодня можно говорить об ослаблении позиции США в этих странах и об усилении позиции Китая и России», - рассказал собеседник НСН.
А для Египта и Эфиопии совместное вступление в БРИКС означает сглаживание противоречий, добавил он.
«Для Египта это экономическое и политическое усиление его роли. Египет зависит в значительной степени от Саудовской Аравии. Вступление Саудовской Аравии и Египта – это логичная цепь событий. Для Эфиопии это также важный фактор в экономическом и политическом плане, хотя здесь есть и разногласия между Египтом и Эфиопией. Членство в БРИКС как раз будет сглаживанием противоречий, которые существуют», - заключил востоковед.
Расширение БРИКС не на руку Москве, поскольку Россия сегодня и без того не может получить поддержку среди нынешних четырех стран-участниц, а при их большем количестве это будет и вовсе невозможно. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил доктор исторических наук, профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев.
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