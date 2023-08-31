Боррель анонсировал присоединение к ЕС еще 10 стран
Европейскому союзу необходимо готовиться к расширению, заявил руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе неформальной встречи глав МИД сообщества. Трансляция мероприятия ведется на платформе RUPTLY.
Боррель сообщил, что в Евросоюз вступят еще 10 стран. О каких государствах идет речь дипломат не уточнил.
Сроков их приема Боррель также не назвал. По его словам, временные рамки еще предстоит обсудить.
Ранее в БРИКС вступили шесть стран. На саммите в ЮАР к сообществу присоединились Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев старается ускорить переговоры о вступлении в ЕС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru