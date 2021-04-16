Зеленский: Противодействие «Северному потоку-2» — вопрос войны
Противодействие строительству газопровода «Северный поток-2» — вопрос войны, а не бизнеса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.
По словам украинского лидера, ситуация с трубопроводом — это «энергетическая война». При этом, как отметил Зеленский, точки зрения разных стран на «Северный поток-2» отличаются: США вводят санкции, которые поддерживают Украину, но в странах Европы мнения расходятся.
«Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет», — заключил Зеленский.
Кроме того, по словам Зеленского, ситуация с «Северным потоком-2» представляет собой гибридную войну, напоминающую другие современные информационные, энергетические, продовольственные, «вакцинные» конфликты.
«Это и есть гибридная война. Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя?», — считает украинский президент.
Между тем, в Госдуме допустили, что строительство «Северного потока-2» может быть завершено к лету. По словам главы думского комитета по энергетике Павла Завального, ожидается, что до конца лета закончатся все работы по проекту, пусконаладке и подаче газа, сообщает RT. Сейчас газопровод, проходящий по дну Балтийского моря из России в Германию, готов на 95%.
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