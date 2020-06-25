Опальный схиигумен назвал РПЦ «главным врагом в России»

Схиигумен также выразил пожелание, чтобы его прихожане «жили с Богом» и «не отходили от церкви». Отец Сергий, помимо прочего, выступил за обучение закону Божьему в школах и за то, чтобы в России был «православный царь».

«Чтобы был хозяин в России. Хозяин не ворует, не тащит из своего дома», - приводит слова схиигумена «Лента.ру».

В заключение своего выступления лишённый права проповедовать клирик потребовал от «бесов фашизма и цифровизации» покинуть Россию.

Схиигумен Сергий по-прежнему находится в Среднеуральском женском монастыре, который из-за разногласий с ним покинула игуменья. Священнику предстоит разбирательство как в церковном, так и в светском суде — в частности, по статье о фейках из-за его заявлений о пандемии коронавируса. По информации СМИ , эти судебные процессы перенесены на июль из-за голосования Конституции, чтобы не будоражить людей. Отмечается, что среди почитателей отца Сергия есть известные люди.

