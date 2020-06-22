Мятежный схиигумен рассказал, как стал священником после убийства

Как известно, до того, как стать священником, Николай Романов служил в милиции и был арестован в 1985 году за хищение государственного имущества. Позднее выяснилось, что он вместе с сообщниками убил человека с целью ограбления, а убийство и воровство по православным канонам являются препятствиями для того, чтобы стать священником, пишет Znak.com. По словам Романова, и патриарх, и батюшка Кирилл знали, за что он отбывал наказание.

Схиигумена Сергия называли духовником экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. По словам Поклонской, сейчас он не является её духовником. Она при этом назвала отца Сергия «простым и хорошим человеком».

Между тем, схиигумену Сергию грозит уголовное дело об экстремизме из-за его проповедей. Помимо прочего, он является COVID-диссидентом — клирик публично называл пандемию коронавируса мифом, за что его будут судить по статье о распространении фейков.

Схиигумена пытался осудить и церковный суд, но не успел — Сергий высказался не по сути вопроса и покинул заседание, удалившись в Среднеуральский женский монастырь. Вокруг обители он выставил охрану из казаков, из-за разногласий с Сергием монастырь покинула игуменья Варвара.

