Не смущать народ: СМИ объяснили перенос судов над мятежным схиигуменом

Судебные процессы над схиигуменом Сергием (Романовым), «захватившим» Среднеуральский женский монастырь, перенесли на июль, «чтобы не будоражить общественность» перед голосованием по Конституции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в органах власти.

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Церковь раньше смотрела на «чудачества» схиигумена сквозь пальцы, но своими выступлениями против церкви и действий властей в период коронавируса «он перешёл черту», говорится в материале. Однако, по словам собеседника агентства, скандал вокруг отца Сергия раскалывает верующих, причём среди почитателей старца есть известные и уважаемые люди. Пока власти не знают, что делать с мятежным священником.

Схиигумена Сергия в конце июня должны были судить по статье о фейках из-за его высказываний о пандемии коронавируса. Кроме того, на днях планировался повторный церковный суд: на первом заседании клирик выступил не по сути дела и спешно покинул заседание. Оба процесса, однако, теперь состоятся в июле.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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