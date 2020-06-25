Не смущать народ: СМИ объяснили перенос судов над мятежным схиигуменом

Церковь раньше смотрела на «чудачества» схиигумена сквозь пальцы, но своими выступлениями против церкви и действий властей в период коронавируса «он перешёл черту», говорится в материале. Однако, по словам собеседника агентства, скандал вокруг отца Сергия раскалывает верующих, причём среди почитателей старца есть известные и уважаемые люди. Пока власти не знают, что делать с мятежным священником.

Схиигумена Сергия в конце июня должны были судить по статье о фейках из-за его высказываний о пандемии коронавируса. Кроме того, на днях планировался повторный церковный суд: на первом заседании клирик выступил не по сути дела и спешно покинул заседание. Оба процесса, однако, теперь состоятся в июле.

