Православный COVID-диссидент в женском монастыре

Появление сотрудников ФСБ и полиции по служебной необходимости в храме, тем более - в монастыре, да еще в женском, скажем прямо, событие чрезвычайной редкости. Но именно такое случилось под Екатеринбургом, где сотрудники упомянутых служб прибыли в Среднеуральский женский монастырь. Днем ранее он был захвачен запрещенным в служении схиигуменом Сергием (Романовым), который сам же и создавал эту обитель. Он ворвался туда с казакамии отстранил от управления монастырем настоятельницу, которая вместе с несколькими монахинями укрылась в другой обители. Монастырь теперь охраняют казаки, не пуская никого, кроме прихожан и паломников. Речи о том, чтобы разблокировать захваченный монастырь силовым путем, пока, слава Богу, нет.

Схиигумен Сергий был запрещен в служении весной этого года после его резкого выступления против ограничений на работу храмов в связи со вспышкой коронавируса. В своем тогдашнем выступлении он заявил, что не верит в коронавирус и отказывается вводить правила эпидемиологической безопасности в монастыре, вакцины назвал чипами, несущими смерть и физическую и духовную, предупредил о создании «электронного лагеря сатаны» и проклял всех, кто хочет закрыть храмы из-за пандемии. За такие речи светские власти возбудили против него уголовное дело по «экстремистской» 282-й статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». А властью церковной в лице митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла ему было запрещено покидать Иоанно-Богословский мужской скит и совершать любые таинства, а также общественные и частные богослужения. Все это не помешало ему сменить мужской скит на женский монастырь и продолжать оттуда обвинять руководство РПЦ в предательстве.

Священник известен как лидер и идеолог секты так называемых царебожников — людей, верующих в особую роль убитого в 1918 году в Екатеринбурге царя Николая II. Одной из сторонниц этого течения называли Наталью Поклонскую, а Сергия — ее духовным отцом. Однако Поклонская сообщения о том, что схиигумен Сергей является ее духовником, опровергла.

Церковный суд над схиигуменом Сергием должен был состояться 15 июня, но прошел он по сценарию самого опального клирика. Он просто зачитал заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути обвинений, и покинул заседание. Следующая попытка назначена на 26 июня. В сообщении пресс-службы Екатеринбургской епархии говорится, что там предпочли бы разрешить ситуацию «в мирном духе, с христианской любовью». Там призвали православных молиться о вразумлении схиигумена Сергия, «дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния».

