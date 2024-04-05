ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль ответить за преступления в секторе Газа

Резолюция, призывающая привлечь к ответственности Израиль за возможные военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа, принята Советом ООН по правам человека 5 апреля. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Отмечается, что принятие резолюции поддержали 28 стран, против выступили шесть государств, 13 стран воздержались.

Ранее Россия и Китай призвали мировое сообщество добиться исполнения резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ПреступленияСектор ГазаИзраильРезолюция ООНООН

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