ООН приняла резолюцию, призывающую Израиль ответить за преступления в секторе Газа
5 апреля 202412:20
Резолюция, призывающая привлечь к ответственности Израиль за возможные военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа, принята Советом ООН по правам человека 5 апреля. Об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что принятие резолюции поддержали 28 стран, против выступили шесть государств, 13 стран воздержались.
Ранее Россия и Китай призвали мировое сообщество добиться исполнения резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru