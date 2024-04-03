Москва и Пекин призвали исполнить резолюцию ООН о прекращении огня в Газе
Москва и Пекин призвали мировое сообщество добиться исполнения резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление на заседании Совбеза международной организации постпреда России при ООН Василия Небензи и зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуана.
«Россия возмущена тем, что агрессия Израиля в Газе продолжается, несмотря на принятие резолюции СБ ООН о прекращении огня», – указал российский дипломат. Его китайский коллега также призвал к прекращению огня и исполнении резолюции.
Ранее в ВОЗ заявили об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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