Москва и Пекин призвали исполнить резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

«Россия возмущена тем, что агрессия Израиля в Газе продолжается, несмотря на принятие резолюции СБ ООН о прекращении огня», – указал российский дипломат. Его китайский коллега также призвал к прекращению огня и исполнении резолюции.

Ранее в ВОЗ заявили об угрозе голода в Газе на фоне израильских обстрелов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

