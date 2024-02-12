Египет поставил в сектор Газа 100 тысяч тонн гуманитарной помощи
Египет поставил по меньшей мере 100 тысяч тонн гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» с октября 2023 года. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
Он отметил, что Египет продолжает прилагать усилия для достижения перемирия и поиска окончательного решения палестинского кризиса посредством «серьезных переговоров» между сторонами. Мадбули подчеркнул, что страна считает реализацию принципа двух государств единственно возможным способом снизить эскалацию в регионе.
Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Надеждин оспорил в Верховном суде отказ в регистрации кандидатом в президенты
- Кремль переадресовал следствию вопрос об обысках в Росавиации
- Депутат Свинцов: В Госдуме обсуждают блокировку анонимных Telegram-каналов
- Египет поставил в сектор Газа 100 тысяч тонн гуманитарной помощи
- СМИ: Судебные приставы разыскивают блогера Илью Варламова из-за миллионного долга
- Власти Техаса заявили об усилении контроля над границей с Мексикой
- Автобус с пассажирами перевернулся на западе Турции
- Минздрав Газы: Число погибших при израильских ударах достигло 28340 человек
- Более 10 землетрясений за 25 минут зафиксировали на территории Калифорнии
- СМИ: Выплаты кешбэка российскими банками в 2023 году выросли на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru