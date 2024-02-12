Египет поставил в сектор Газа 100 тысяч тонн гуманитарной помощи

Он отметил, что Египет продолжает прилагать усилия для достижения перемирия и поиска окончательного решения палестинского кризиса посредством «серьезных переговоров» между сторонами. Мадбули подчеркнул, что страна считает реализацию принципа двух государств единственно возможным способом снизить эскалацию в регионе.

Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».

