Египет поставил в сектор Газа 100 тысяч тонн гуманитарной помощи

Египет поставил по меньшей мере 100 тысяч тонн гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» с октября 2023 года. Об этом заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

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Он отметил, что Египет продолжает прилагать усилия для достижения перемирия и поиска окончательного решения палестинского кризиса посредством «серьезных переговоров» между сторонами. Мадбули подчеркнул, что страна считает реализацию принципа двух государств единственно возможным способом снизить эскалацию в регионе.

Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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