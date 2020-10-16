ООН выступила за продление русско-американского договора СНВ-III
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация надеется на принятие Россией США решения о продлении договора СНВ-III.
На брифинге Дюжаррик отметил, что не будет комментировать позиции стран и сообщил, что генсек ООН считает продление договора «приоритетным».
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин предложил ещё на год без продлить без дополнительных условий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Однако американская сторона отказалась, отметив, что без заморозки ядерного потенциала стран этот вопрос разрешить не удастся.
Договор СНВ-III между Россией и США вступил в силу в 2011 году. Документ предусматривает сокращение ядерных арсеналов, чтобы через 7 лет количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 пусковых установок.
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